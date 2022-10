Paulo Marinho publica vídeo de Bebianno e ameaça Bolsonaro: "a noite promete"

Nesta sexta-feira, André Janones, que diz ter conteúdos explosivos do celular de Bebianno contra Bolsonaro, apresentou ao MP "provas e testemunhas irrefutáveis" edit

247 - O empresário Paulo Marinho publicou nesta sexta-feira (28) no Twitter um vídeo do ex-ministro Gustavo Bebianno, morto em 2020, em tom de ameaça contra Jair Bolsonaro (PL): "a noite promete".

Bebianno, assim como Marinho, foi peça-chave da campanha de Bolsonaro em 2018. Marinho chegou a ceder o local que abrigou o comitê de campanha bolsonarista naquele ano. Já Bebianno foi alçado ao cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, mas rompeu com Bolsonaro ainda no início do governo.

Marinho, hoje, já declarou apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) e recentemente se encontrou com o deputado federal André Janones (Avante-PT).

Janones diz ter obtido conteúdos explosivos do celular de Bebianno contra Bolsonaro e promete divulgá-los. Nesta sexta-feira, o parlamentar levou ao Ministério Público "provas e testemunhas irrefutáveis" contra Bolsonaro.





