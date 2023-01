'Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil', diz Dino sobre novas agressões bolsonaristas

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), usou as redes sociais neste sábado (7) para condenar as novas cenas de violência e agressões promovidas por bolsonaristas em São Paulo e Belo Horizonte, na sexta-feira (6), e afirmou que “pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil”. Ainda segundo o ministro, o governo está “definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais”.

“Desde cedo, eu e os diretores gerais da PF e da PRF estamos em diálogo e definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Vamos manter a sociedade informada. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil”, postou Dino no Twitter.

Em outra postagem, o ministro ressaltou que a contenção dos atos de violência promovidos pelos bolsonaristas compete às polícias estaduais, mas que “quando se caracterizar a competência federal, estamos mobilizados para atuar imediatamente”.

“Reiteramos que liberdade de expressão não abrange agressões físicas, sabotagens violentas, golpismo político etc. Recomendo que pessoas agredidas procurem imediatamente Delegacias da Polícia Civil para registro da ocorrência, se possível com imagens”, ressaltou.

