Bolsonaristas armam tumulto e tentam bloquear acesso a aeroporto em São Paulo

247 - Manifestantes bolsonaristas e de extrema direita bloquearam um trecho da avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo, na noite de sexta-feira (6). O local fica nas imediações do Aeroporto de Congonhas.Também foram registrados protestos nas regiões das avenidas Paulista e Angélica.

Os extremistas publicaram vídeos nas redes sociais informando que a intenção etra fechar o terminal aeroportuário, um dos principais do país. Em vídeo, um dos manifestantes diz que a segurança e escolta dos extremistas estava sendo "feita pela Polícia Militar".

Na avenida Angélica, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que faziam uma carreata no centro da cidade de São Paulo (SP) agrediram duas mulheres, sendo uma delas idosa. Já na avenida Paulista, os manifestantes bolsonaristas trocaram provocações com eleitores de Lula, mas foram separados pela Polícia Militar (PM).

Os extremistas também estão usando as redes sociais para convocar uma série de manifestações para o fim de semana em protesto à posse de Lula. Além de caravanas com destino à Brasília, os bolsonaristas e militantes da extrema direita falam em interromper a distribuição de combustíveis, "ocupar" o Congresso Nacional, em Brasília, e fechar rodovias em diversos pontos do país.

Av 23 maio, SP - hoje 6.1.23 - rota aeroporto Congonhas - 19h pic.twitter.com/5pIpesdoXu January 6, 2023

