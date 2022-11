Persio Arida ainda hesita em aceitar cargo no futuro governo Lula

Ideia do PT é nomear o economista liberal no Ministério do Planejamento, fazendo uma dobradinha com Haddad, na Fazenda edit

247 - Cotado para formar uma dobradinha com Fernando Haddad na economia, o liberal Persio Arida ainda hesita em aceitar um cargo no futuro governo Lula, informa reportagem da Folha de S.Paulo desta quinta-feira (24).

A ideia do PT seria nomear Fernando Haddad para o comando do Ministério da Fazenda e Persio Arida, que teria mais aceitação do mercado, no Ministério do Planejamento. Os dois nomes seria anunciados de uma vez para reduzir qualquer eventual insatisfação do mercado com Haddad.

“Apesar da torcida, a dúvida de petistas sobre um ‘sim’ de Persio —ex-presidente do Banco Central e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), além de ser um dos "pais" do Plano Real— faz com que integrantes mantenham apostas também em nomes técnicos dentro do próprio PT”, diz a reportagem.

Nesta sexta-feira (25), Haddad foi escalado por Lula para representá-lo num almoço com banqueiros em São Paulo, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Além de Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participa do evento.

