Haddad é escalado por Lula para almoço com Roberto Campos Neto e banqueiros

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Fernando Haddad para representá-lo num almoço com banqueiros nesta sexta-feira (24/11), em São Paulo, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Além de Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participa do evento.

De acordo com informações da coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, “a escalação de Haddad por Lula foi vista por banqueiros como mais uma forte sinalização de que Lula escolherá o ex-prefeito de São Paulo como seu ministro da Fazenda.

Cotado para assumir o Ministério da Fazenda, Haddad tem se mostrado disposto a trabalhar com o ex-presidente do Banco Central Pérsio Arida, um dos pais do Plano Real e integrante da equipe de transição do governo Lula (PT).

Segundo o Broadcast Político, do Estado de S. Paulo, Haddad e Arida poderão formar uma dobradinha na área econômica do novo governo.

