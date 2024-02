PF indicia Zambelli, que pode perder o mandato

A PF concluiu o inquérito do caso sobre a invasão aos sistemas do CNJ e enviou o relatório à PGR, que ficará encarregada da decisão de denunciar ou não Zambelli ao STF edit

247 - A Polícia Federal indiciou a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL) e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, no âmbito do caso do hackeamento ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A informação é do blog da Andreia Sadi no portal g1.

A PF concluiu o inquérito do caso e enviou o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR), que ficará encarregada da decisão de denunciar ou não Zambelli ao Supremo Tribunal Federal (STF). O possível julgamento - que teria relatoria do ministro Alexandre de Moraes na Corte - pode levar à cassação do mandato da deputada.

A invasão ao sistema do CNJ teve como objetivo inserir documentos falsos, como um mandado de prisão forjado contra Moraes, imitando até mesmo a assinatura do ministro, além de ordem de quebra do sigilo bancário e dois recibos de bloqueio de bens de Moraes.

Os agentes da PF avaliam que, além de Zambelli instigar Delgatti a invadir o sistema do CNJ, a bolsonarista também divulgou os documentos falsos inseridos no sistema para jornalistas, a fim de manchar a credibilidade de autoridades do Judiciário.

