PF pede investigação de ex-mulher de Bolsonaro por compra de mansão em Brasília

247 - A Polícia Federal (PF) pediu à Justiça Federal autorização para abrir investigação contra Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro (PL) e candidata a deputada distrital pelo PP, em função de movimentações financeiras suspeitas na compra de uma mansão em Brasília.

De acordo com o jornal O Globo, o pedido da PF foi feito a partir de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontou "transações atípicas" ligadas à transação financeira, além de ser “aparentemente incompatível com o exercício da função pública de assessora parlamentar”. Ainda segundo o Coaf, o negócio teria sido feito "por meio de pessoa interposta

O pedido de investigação diz respeito à mansão em que Ana Cristina mora com o filho mais novo do atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Renan Bolsonaro.

De acordo com o relatório do Coaf, a ex-mulher de Bolsonaro transferiu R$ 867 mil para uma empresa de transporte de cargas do Distrito Federal pertencente a Geraldo Antonio Moreira Junior Machado, que teria usado uma parte desse valor, R$ 580 mil, para pagar a entrada da compra da mansão, avaliada em R$ 2,9 milhões, em junho do ano passado. O restante do valor foi financiado.

Ana Cristina alegava que a casa havia sido alugada, mas a versão mudou recentemente. Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral (TSE) ela admitiu ser a proprietária do imóvel que, segundo ela, valeria R$ 829 mil. O imóvel, de acordo com a reportagem, permanece registrado em nome de Geraldo Antonio Moreira Junior Machado.

O pedido de investigação da PF acontece em meio à revelação do escândalo em torno da compra de 51 imóveis, realizada mediante o pagamento de dinheiro vivo por Bolsonaro e seus familiares nas últimas três décadas. A movimentação em espécie soma cerca de R$ 25,6 milhões em valores atualizados pelo IPCA.

