Planalto recebe alerta sobre CPI do MEC: pode ser "fatal" para Bolsonaro

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Aliados de Jair Bolsonaro avisaram o Palácio do Planalto que a possível instalação no Senado de uma CPI para investigar um esquema de corrupção no MEC pode ser “fatal” para a reeleição do presidente este ano.

O conselho foi para que o governo aja rápido para barrar a comissão. A avaliação desses aliados é de que a realização dos trabalhos da CPI em plena campanha eleitoral pode desgastar muito a imagem de Bolsonaro.

Leia a íntegra no Metrópoles.

