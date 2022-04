Randolfe Rodrigues anuncia ter conseguido assinaturas para criar a CPI do MEC

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou pelo Twitter na manhã desta sexta-feira (8) ter conseguido a 27ª assinatura para criar a CPI do MEC, atingindo o mínimo necessário.

"Acabei de receber a comunicação do querido e combativo Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) de que assinará a CPI do #BolsolãodoMec. Com isso, temos o mínimo constitucional para pedir a instalação", escreveu.

O Palácio do Planalto recebeu o alerta de que a CPI em ano eleitoral pode ser "fatal" para Jair Bolsonaro (PL). O governo deverá iniciar um trabalho para retirar assinaturas do requerimento. Na ocasião da CPI da Covid, a gestão federal adotou a mesma estratégia e falhou.

