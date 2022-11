PRF diz ter identificado casos de policiais suspeitos de ajudar golpistas

Apoie o 247

ICL

247 - Diretores da PRF (Polícia Rodoviária Federal) disseram ter identificado em vídeos três casos em que agentes da corporação aparecem supostamente ajudando golpistas nos bloqueios das estradas. As informações são do portal UOL.

Segundo o corregedor-geral da PRF, Wendel Benevides Matos, todas as ocorrências serão apuradas.

Por enquanto, os casos se concentram em São Paulo e Santa Catarina.

"Nenhuma ordem foi dada para que servidores deixassem de cumprir seu papel ,e eles responderão a procedimentos para explicar o que aconteceu", disse Matos em coletiva de imprensa com jornalistas na manhã desta terça-feira (1°), na sede da PRF em Brasília.

Saiba mais

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) as medidas adotadas para desbloquear os bloqueios realizados nas rodovias de todo o país em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. De acordo com a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, as medidas listadas por Vasques “incluem a solicitação de R$ 970 mil ao Ministério da Justiça para custeio de passagens e diárias de PRFs, a suspensão de atividades administrativas não essenciais da corporação, assim como de folgas de agentes para compensação de horas”.

A reportagem destaca, ainda, que Vasques aproveitou a ocasião “para rechaçar ‘manifestações de policiais veiculadas nas mídias sociais dando conta de que a corporação não atuaria coercitivamente para liberar as rodovias’. Segundo ele, a informação ‘não condiz com a verdade’. “Em momento algum tal determinação foi emanada por esta Direção, ao que tal postura individual desses agentes será objeto de apuração”, diz ele em um trecho do documento. A Corregedoria da PRF São Paulo já abriu investigação para apurar eventuais irregularidades por parte de agentes da corporação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.