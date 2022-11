Diretor-geral da PRF pede quase R$ 1 milhão para desobstruir rodovias, suspende folgas e anuncia apuração disciplinar

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) as medidas adotadas para desbloquear os bloqueios realizados nas rodovias de todo o país em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. De acordo com a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, as medidas listadas por Vasques “incluem a solicitação de R$ 970 mil ao Ministério da Justiça para custeio de passagens e diárias de PRFs, a suspensão de atividades administrativas não essenciais da corporação, assim como de folgas de agentes para compensação de horas”.

A reportagem destaca, ainda, que Vasques aproveitou a ocasião “para rechaçar ‘manifestações de policiais veiculadas nas mídias sociais dando conta de que a corporação não atuaria coercitivamente para liberar as rodovias’. Segundo ele, a informação ‘não condiz com a verdade’. “Em momento algum tal determinação foi emanada por esta Direção, ao que tal postura individual desses agentes será objeto de apuração”, diz ele em um trecho do documento. A Corregedoria da PRF São Paulo já abriu investigação para apurar eventuais irregularidades por parte de agentes da corporação.

Ainda segundo o diretor-geral da PRF, a ‘mobilização assumiu proporções tais que o efetivo ordinário não consegue, por conta própria, resolver o problema, o que exige mobilização extraordinária de servidores’.

“Na manifestação encaminhada ao Supremo, Vasques diz que os bloqueios registrados em todo País não se tratam de ‘manifestação de caminhoneiros e nem mesmo de uma categoria isolada, mas sim de um grupo de pessoas de classes e idades variadas, unidas por laços ideológicos/políticos específicos’”, destaca Fausto Macedo.

Nesta terça-feira, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que as Polícias Militares estaduais atuem para “imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido”.

