Reitor da Uerj e roteirista Antonia Pellegrino, esposa de Freixo, se filiam ao PT

247 - A presidenta do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, anunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira, 10, que o atual reitor da UERJ, Ricardo Lodi, e a roteirista Antonia Pellegrino, esposa do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL), se filiaram ao PT em evento com a participação do ex-presidente Lula.

O PT recebe com braços e coração abertos seus mais novos filiados: advogado Ricardo Lodi, atual reitor da UERJ, Professora Claudia, vice reitora e a querida Antônia Pelegrino, todos abonados por Lula! 😁 Bem vindas, bem vindo! pic.twitter.com/wxmmNmf44t — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 10, 2021

O ex-presidente Lula se encontrou nesta quinta, no Rio de Janeiro, com diversas lideranças políticas de variados partidos do campo progressista do estado. O petista inicia uma agenda política pelo território fluminense.

Em fotos publicadas no Twitter pelo próprio petista é possível ver a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, os deputados federais Marcelo Freixo (PSOL), Jandira Feghali (PCdoB) e Alessandro Molon (PSB), os deputados estaduais André Ceciliano (PT) e Carlos Minc (PSB), o ex-senador Lindbergh Farias e o ex-deputado federal Wadih Damous, entre outros.

