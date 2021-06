Lula se encontra com lideranças do campo progressista no Rio

247 - O ex-presidente Lula se encontrou nesta quinta-feira (10) no Rio de Janeiro com diversas lideranças políticas de variados partidos do campo progressista do estado. O petista inicia uma agenda política pelo território fluminense.

Em fotos publicadas no Twitter pelo próprio petista é possível ver a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, os deputados federais Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Alessandro Molon (PSB-RJ), os deputados estaduais André Ceciliano (PT) e Carlos Minc (PSB-RJ), o ex-senador Lindbergh Farias e o ex-deputado federal Wadih Damous, entre outros. Na terça-feira (8) Minc anunciou que Freixo está de mudança do PSOL para o PSB, assim como o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

Também pelo Twitter, Gleisi classificou o encontro como "uma representativa reunião". "Vamos devolver a esperança ao Rio de Janeiro!", escreveu Freixo.

