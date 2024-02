Temer foi fiador de Bolsonaro junto ao STF antes de ato na Paulista

Apoie o 247

247 - Michel Temer desempenhou um papel crucial ao interceder junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir que Jair Bolsonaro (PL) manteria um discurso moderado e sem ataques à corte ou a seus ministros durante seu pronunciamento na Avenida Paulista neste domingo (25).

Segundo relata Daniela Lima, do g1, Temer contatou pessoalmente os membros da corte para assegurar que Bolsonaro estava ciente dos possíveis riscos de uma retórica anti-institucional e garantir que ele adotaria uma postura de "pacificação". Temer, inclusive, se dispôs a pegar um avião exclusivamente para tratar do assunto com Bolsonaro. >>> PF vai usar declarações de Bolsonaro na Paulista na investigação que deve levá-lo à cadeia

Essa não é a primeira vez que Temer socorre Bolsonaro em momentos de crise. Em 2021, após ato do 7 de setembro onde Bolsonaro proferiu declarações criminosas em relação ao STF e Alexandre de Moraes, Temer foi convocado para redigir uma carta de reparação na qual Bolsonaro elogiava Moraes e tentava amenizar a tensão. >>> Ministros do STF consideram que Bolsonaro está se sentindo emparedado e existem motivos para condená-lo

No entanto, apesar dos esforços de Temer em garantir uma abordagem mais conciliatória por parte de Bolsonaro, os resultados práticos parecem ser limitados. Integrantes do STF afirmam que as evidências sobre a atuação de Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado permanecem inalteradas.

