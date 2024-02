Guarda Costeira da China reage à invasão de navio filipino na ilha Huangyan

Apoie o 247

O porta-voz da Guarda Costeira da China, Gan Yu, afirmou que de 2 a 9 de fevereiro, o navio número 9701, da Guarda Costeira das Filipinas, entrou ilegalmente por muitas vezes nas águas na proximidade da ilha chinesa Huangyan. Como os avisos emitidos foram ineficazes, a Guarda Costeira Chinesa adotou medidas de controle de rota e evacuação forçada do navio filipino, seguindo a lei. O tratamento no local foi profissional e padronizado.

Segundo o porta-voz, a China possui soberania indiscutível sobre Huangyan e suas águas adjacentes. A Guarda Costeira do país tem realizado consistentemente atividades de aplicação da legislação nas águas sob jurisdição chinesa conforme a lei, para salvaguardar resolutamente a soberania nacional e os direitos e interesses marítimos.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Patrícia Comunello

