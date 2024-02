Personalidades e mídia de Taiwan valorizam Gala do Festival da Primavera

Apoie o 247

A Gala do Festival da Primavera, produzida e transmitida pelo Grupo de Mídia da China, causou grande repercussão em Taiwan. Mais de dez veículos de imprensa com influência na região noticiaram a gala, com títulos como “Grande Programa, Grande Produção” e “Jantar Cultural de Réveillon”. Especialistas disseram que a Gala do Festival da Primavera representa a influência internacional da cultura chinesa.

Hu Defu, o "pai das canções folclóricas de Taiwan", participou do espetáculo “Minha Terra Natal e Minha Canção” na gala. Ele disse, em entrevista ao CMG, que a Gala do Festival da Primavera é uma grande reunião única dos chineses. “No festival tradicional mais importante e alegre da nação chinesa, louvamos nossa terra, nosso país e o significado da reunião.”

Integrantes das mídias taiwanesas consideram que a gala é tão valorizada na região porque ela mostra a excelente cultura tradicional chinesa e a civilização moderna do país, sendo uma festa cultural que surpreende o mundo e orgulha o povo chinês.

Através da grande atenção global à Gala do Festival da Primavera, personalidades de Taiwan percebem também a importância prestada à China. Deng Zhewei, diretor da Associação de Assuntos Públicos através do Estreito de Taiwan, saudou o primeiro Festival da Primavera listado como feriado das Nações Unidas, e disse que a transmissão da Gala do Festival da Primavera para mais de 200 países e regiões ao redor do mundo representa a crescente influência da parte continental da China no mundo e o forte interesse internacional na China.

