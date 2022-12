Irmã de Cristiano Ronaldo pede que jogador desista da Copa do Catar

Apoie o 247

247 - Irmã do jogador Cristiano Ronaldo, 37 anos, Katia Aveiro não gostou de ver português no banco de reservas até os 27 minutos do segundo tempo na partida contra a Suíça, nessa terça-feira (6), na Copa do Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África.

Kátia, que mora no Brasil há cinco anos, admitiu queria que o irmão deixasse a seleção. "Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que está tudo bem", escreveu.

"Quero lembrá-lo o que ele conquistou e de que casaveio, queria tanto que ele não fosse mais para lá. Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és", acrescentou.

Portugal enfrenta no Marrocos no próximo sábado (10), às 12h (horário de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa do Catar. Quem passar de fase, vai jogar com o vencedor de Brasil e Croácia, que farão um duelo na próxima sexta (9), às 12h (horário de Brasília).

