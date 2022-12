Com CR7 no banco, Portugal goleia Suíça

Apoie o 247

247 - A seleção portuguesa entrou em campo nesta terça-feira (6), para disputar uma última vaga nas quartas de final contra a Suíça, com um desfalque de sua maior estrela. O capitão Cristiano Ronaldo ficou no banco reserva pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Mas isso não foi impedimento para Portugal golear a Suíça.

No primeiro tempo de jogo, Portugal cravou dois em cima da Suíça, com gols de Gonçalo Ramos (substituto de Cristiano Ronaldo) e um de Pepe.

Na primeira metade do segundo tempo, Portugal abriu o placar com mais um gol de Gonçalo Ramos. Na sequência foram mais dois gols de Gonçalo Ramos e um de Raphael Guerreiro.

A Suíça reagiu e Manuel Akanji balançou a rede lusitana.

