"Obrigada, capitão", diz Cristina Kirchner em mensagem a Messi após o título da Copa do Mundo

ICL

247 - A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, publicou no Twitter uma mensagem a Lionel Messi, camisa 10 da seleção argentina que liderou a equipe até a conquista do título da Copa do Mundo de 2022 neste domingo (18).

"Obrigada infinito, capitão... a você, à equipe e à comissão técnica, pela enorme alegria que você deu ao povo argentino. E uma saudação especial depois de seu "sai para lá, bobo" maradonês, com o qual conquistou definitivamente o coração dos argentinos. Ah… quase esqueci! Muito obrigado também por trazer a terceira taça para a Pátria", publicou Cristina.

Ah… ¡casi me olvidaba! Muchas gracias también por traer a la Patria la tercera copa 🇦🇷 pic.twitter.com/oLdxy4zV2J — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 18, 2022

