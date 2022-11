Portugal vence o Uruguai e passa para as oitavas de final

Os portugueses foram a terceira seleção classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar edit

Apoie o 247

ICL

247 - Portugal venceu o Uruguai nesta segunda-feira (25) por 2 a 0 em jogo válido pelo grupo H da Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África.

Os portugueses foram a terceira seleção classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Brasil e França garantiram vaga na fase seguinte do torneio.

>>> Veja qual time a seleção brasileira pode enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo

Com o resultado, Portugal ficou em primeiro lugar do seu grupo ao somar seis pontos. O Uruguai ficou na última posição. Para ir às oitavas, a seleção uruguaia precisa vencer Gana e torcer para vitória de Portugal contra a Coreia do Sul.

Os próximos jogos do grupo acontecerão na próxima sexta-feira (2).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.