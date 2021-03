Brasil registra 1,9 mil mortos por Covid e supera nova marca diária

Em relatório divulgado às 18h desta quarta-feira (3), as Secretarias de Saúde dos Estados (CONASS) informaram que o Brasil alcançou 259.271 mil mortos na pandemia, ultrapassando novamente a última marca das 24 horas edit

247 - Relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgado às 18h registra 1.910 por Covid-19 nas últimas 24 horas, fazendo desta quarta-feira (3) o dia mais letal desde o início da pandemia, muito acima da marca registrada ontem.

Os números do Conass informam ainda que o Brasil chegou a 259.271 mil mortos e que tem 10.718.630 milhões de pessoas infectadas com coronavírus. Foram 71.704 mil novos casos no último dia.

Nesta terça, o mesmo Conselho registrou 1.641 mortes em apenas um dia, que havia sido até então o mais letal da pandemia. Pouco depois, o consórcio dos veículos de imprensa divulgou um número ainda maior: 1.726 .

