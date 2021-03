Brasil tem pior dia da pandemia com 1.726 mortes, segundo consórcio da imprensa

Segundo o consórcio da imprensa, já são 257.562 óbitos desde o início da pandemia. Com as mortes registradas nesta terça, a média móvel de mortes é a mais alta da pandemia: 1.274 edit

247 - O Brasil quebrou um novo recorde na pandemia, nesta terça-feira, 2, ao registrar o maior número de mortes desde o início da pandemia da Covid-19. Foram 1.726 mortes pela doença registradas em 24 horas, segundo o consórcio da imprensa.

Também segundo os dados do Ministério da Saúde o país registrou um recorde de mortes, com 1.641 óbitos computados.

Segundo o consórcio da imprensa, já são 257.562 óbitos desde o início da pandemia. Com as mortes registradas nesta terça, a média móvel de mortes é a mais alta da pandemia: 1.274. Este é o 41º dia seguido com a média móvel acima da marca de mil mortes.

Os casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no país estão em 10.647.845, após 58.237 serem confirmados nesta terça.

Dados do Observatório COVID-19 FIOCRUZ:

A imagem explícita de um país à beira do colapso sanitário generalizado pic.twitter.com/xGLvNRHm4K March 2, 2021

