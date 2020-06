Brasileiros avaliam que País tem a pior resposta à pandemia, diz pesquisa

247 - O Brasil ficou em último lugar em uma pesquisa que mediu, em 53 países, como a população avalia a reação dos governos à crise do coronavírus. Apenas 34% dos entrevistados veem como boa a resposta do governo Jair Bolsonaro à pandemia no Brasil, que contabiliza até esta terça-feira (16), cerca de 45 mil mortos. A média global de satisfação ficou em 70%. Os resultados, divulgados na segunda-feira (15) fazem parte do Índice de Percepção da Democracia - 2020, um estudo anual realizado pela empresa alemã Dalia Research em parceria com a Fundação Aliança para as Democracias, uma organização sem fins lucrativos com sede na Dinamarca.

Na plataforma Worldometers, que disponibiliza os dados em nível global, o Brasil ocupa a segunda posição nas confirmações (928 mil) e nas mortes (45,4 mil) provocadas pelo Covid-19. Mesmo com estatísticas preocupantes, Bolsonaro afirmou na segunda-feira (15) que "os números não são muito precisos” e "obviamente não condizem com a realidade". Também chegou a classificar a doença como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" quando o País atingiu a marca de cinco mil mortos por coronavírus.

A reação mais bem avaliada foi a da China, onde começou o surto. Ao todo, 95% da população consideram boas as respostas governamentais, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. Na 'Worldometers', o país asiático tem 83,2 mil confirmações, ocupando a 19ª posição no ranking mundial. Autoridades chinesas registraram 4,6 mil mortes provocadas pela Covid-19.

Depois da China, as melhores avaliações foram registradas pelas populações de Vietnã, (95%), Grécia (89%), Malásia (89%) e Irlanda (87%). Na outra ponta do ranking, entre as piores respostas à pandemia depois do Brasil, estão Chile (39%), França (46%), Espanha (50%), Japão (52%) e Estados Unidos (53%).

Isolamento

A pesquisa também mediu a avaliação das pessoas sobre o nível das medidas de restrição de circulação. De acordo com 60% dos entrevistados, o governo Bolsonaro não faz o suficiente. Segundo os dados, 24% estão satisfeitos e 11% acham que o governo exagera.

De acordo com 71% dos brasileiros, o governo atende pequenos grupos, e não a maioria das pessoas. O índice só foi melhor que os de Venezuela (74%) e Chile (72%).

Ao todo, 124 mil pessoas responderam às questões apresentadas pela empresa por meio de sites e aplicativos entre 20 de abril e 3 de junho. Entre 1 mil e 3,2 mil pessoas de cada país participaram do levantamento.

A Dalia Research informou que colheu as respostas baseando-se em distribuições oficiais de idade, gênero e nível educacional e cada nação. A margem de erro da pesquisa é de 3,25 pontos percentuais para mais ou para menos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.