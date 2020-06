Com mais de 1,193 milhão de casos da Covid-19, Brasil tem 53,9 mil mortes provocadas pela doença

As secretarias estaduais de Saúde registraram 1.193.609 infectados e 53.895 mortes até as 8h da manhã desta quinta-feira (25). O boletim divulgado é do consórcio inédito formado entre veículos de imprensa edit

247 - O número de infectados com a Covid-19 no Brasil atingiu 1.193.609 infectados e 53.895 mortes, aponta o boletim das 8h da manhã desta quinta-feira (25) do consórcio inédito formado entre veículos de imprensa. As secretarias estaduais de Saúde são responsáveis pela entrega dos dados. A informação é do jornal O Globo.

O Brasil registrou cerca de 1.364 novos óbitos em 24 horas no boletim divulgado às 8h da última terça-feira (23). O recorde, desde o início da pandemia, é de 1.470 mortes em 24 horas no dia 04 de junho, acrescenta a reportagem.

Após Jair Bolsonaro restringir o acesso a dados sobre a pandemia da Covid-19, os veículos de imprensa Globo, Extra, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, UOL e G1 decidiram trabalhar juntos para buscar informações omitidas pelo governo federal.

