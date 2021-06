Na CPI, Marcos do Val empurra deputado Luis Miranda e o chama para a briga (vídeo)

247 - Em intervalo da sessão da CPI da Covid nesta sexta-feira (25), o senador governista Marcos do Val (Podemos-ES) se estranhou com o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que depõe à comissão ao lado de seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver Marcos do Val encarando Luis Miranda e, logo em seguida, empurrando o deputado.

Antes que uma briga física entre ambos pudesse começar, o senador Humberto Costa (PT-PE) e a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) separam a dupla e acalmam os ânimos.

O vídeo não tem som e não é possível identificar qual o motivo do desentendimento.

Assista:

Deputado Luis Miranda e senador Marcos do Val em princípio de embate físico na #CPIdaCovid.

Senadores tiveram que apartar a discussão. Não parece uma reação questionável?pic.twitter.com/2d1XeCnwxF — Camarote Da CPI (@camarotedacpi) June 25, 2021

