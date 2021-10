"Não vamos permitir que nenhuma autoridade engavete esse relatório", diz Omar Aziz

Apoie o 247

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou, durante a audiência final do colegiado, nesta quarta-feira (20), que Jair Bolsonaro não deve rir diante do relatório final, que pedirá seu indiciamento por 10 crimes, cometidos durante a pandemia.

O filho 01 do chefe de governo, Flávio, reagiu com gargalhadas quando questionado por repórteres sobre como será a reação do pai ao ter acesso ao documento que o responsabiliza pela completa negligência no combate à Covid-19.

Segundo Aziz, as risadas de Bolsonaro serão de "temor". "Presidente, o país precisa de afeto. As imputações que estão sendo feitas contra sua administração e sua pessoa são muito sérias. Rir nesse momento não é risada de alívio, é de temor porque a Justiça vem pelos homens e pela Justiça divina", disse o presidente da CPI.

O parlamentar declarou que o colegiado não irá admitir que autoridades não deem prosseguimento às acusações do relatório.

"Presidente, a gente tem respeito pelo cargo, vossa excelência é a maior autoridade desse país. Nós não vamos permitir nenhum cidadão, seja a autoridade que for, achar que pode engavetar esse relatório. Esse relatório vai ser debatido pelo Brasil, nas universidades, vai ser usado como tese para mestrados. Esse relatório passa a não ser mais da CPI, mas das vítimas da Covid, dos sequelados. O senador Renan fez o máximo com auxílio de todos", afirmou Aziz.

