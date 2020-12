Atriz Andréia Horta é a terceira artista da nova novela da Globo com coronavírus

A atriz Andréia Horta foi diagnosticada com coronavírus. A artista integra o elenco da próxima novela das 21h da Rede Globo, "Um Lugar ao Sol". Marieta Severo e Marco Ricca, membros da nova produção, também havia sido diagnosticados com Covid-19. Atriz Maria Zilda Bethlem teceu críticas à emissora da família Marinho edit

247 - A atriz Andréia Horta, vencedora do Festival de Gramado por "Elis", foi diagnosticada com coronavírus. A artista integra o elenco da próxima novela das 21h da Rede Globo, "Um Lugar ao Sol", e compõe o mesmo núcleo da atriz Marieta Severo, internada no fim de semana por causa da Covid-19.

Os dois casos aconteceram após a retomada das gravações pela emissora. O ator Marco Ricca, que também faz parte do elenco da produção, foi diagnosticado com o coronavírus e está internado há uma semana numa UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro.

A atriz Maria Zilda Bethlem havia criticado a retomada de gravações das novelas da Globo na pandemia do coronavírus. "Botaram os atores dentro de um estúdio com ar condicionado para gravar. Com todo protocolo e todo mundo fazendo teste. E estão aí: mais de 20 atores com Covid-19", disse.

