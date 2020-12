Marieta Severo é internada com Covid e pneumonia no Rio

A atriz tem 74 anos e faz parte do grupo de risco da Covid-19; ela não tem previsão de alta edit

Fórum - A atriz Marieta Severo deu entrada na noite desta sexta-feira (4) no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), após ser diagnosticada com pneumonia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Marieta neste sábado (6).

No início da semana, a atriz havia testado positivo para a Covid-19. Ela foi ao hospital na sexta-feira para fazer exames relacionados à doença, mas os médicos resolveram interná-la ao ser constatada a pneumonia.

