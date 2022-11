Atriz Antonia Fontenelle é condenada após sugerir que Felipe Neto usa drogas

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) condenou a atriz e apresentadora Antonia Fontenelle, 49 anos, por difamação, calúnia e injúria contra o youtuber Felipe Neto. A pena foi de um ano, um mês e dez dias de prisão convertidos em serviço comunitário. Ela terá de pagar multa de R$ 20 mil. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (29) pela coluna F5, publicada no jornal Folha de S.Paulo.

Em uma live, a artista sugeriu que influenciador digital utilizava droga. defesa da atriz transformou as três acusações de difamação em apenas uma. A multa que era de R$ 40 mil foi reduzida.

>>> Pacheco: plenário do Senado pode votar PEC da Transição com "urgência e prioridade" já na próxima semana

De acordo com Pedro Moutinho, responsável pela defesa da atriz, o juiz entendeu que a frase dita por Antonia sobre o youtuber aplicar um golpe, coagir ela e outras pessoas é um único delito.

A defesa afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça. "Nós temos todos a compreensão que futuramente teremos uma decisão melhor ainda nesse sentido", disse Moutinho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.