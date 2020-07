"Contos da Quarentena" serão publicados em box com três livros

247 - O concurso literário “Contos da Quarentena”, promovido pela Editora 247, responsável pelo Brasil 247 e pela TV 247, foi finalizado no domingo, 28, com o anúncio dos seis contos vencedores.

Eles integram o conjunto de 68 contos finalistas do certame, que teve como tema estórias reais ou imaginárias relativas à quarentena provocada pela pandemia do coronavírus, no Brasil e no exterior.

Os contos finalistas serão publicados em um box com três volumes pela Kotter Editorial em parceria com a Editora 247. O box, assim como os volumes individuais, encontram-se em pré-venda no site da Kotter.

Clique aqui para reservar seu exemplar.

Confira abaixo a relação dos contos por volume:

Contos de Quarentena - Volume 1

1. Munheco - Marcos Eduardo Marcos Eduardo

2. Na Minha Rua tem um Cachorro Rouco - Anabela Rute Kohlmann Ferrarini

3. Mãe - Tomás Varallo Ribeiro de Sousa

4. Reflexões de um malandro das antigas, ou: autêntico que sufoco - Virgilio Mattos.

5. 37 graus e meio - Maximiliano da Rosa

6. Negativo Para a Vida - Fernando Scarpel

7. Doutor Carleto - Theo Lopes Garcia

8. Deslimite - Diego Almeida Monsalvo

9. Carta a Espera de Destinatário - Ronaldo Henrique Ronaldo Henrique

10.Tempo Dentro do Tempo - Mirian da Silva Cavalcanti

11. Antes do Fim - Alex Alexandre da Rosa

12. Rotina - José Eron Lucas Nunes

13. Aportar Para o Descanso - Paulo André Viana da Silva

14. A Vida Tem Dessas Coisas ou a Vida Com Essa Coisa - Manoela Lima Pascale Cracel

15. A Quarentena de Dandara - Débora Fernanda do Nascimento Santos

16. Uma História Sobre Seios - Jennifer Perroni

17. Sem Título - Andressa Barichello

18. Carta Aberta - Martim Butcher Cury

19. A Imposição Geral da Afasia - Vitor Varella

20. Jaonaro Bolsair - Gabriel Lopes Mesquita

21. Guanabara, 19 de Abril de 2021 - Andre Warwar

22. Sem Título - Leila Madueño Zonzini





Contos da Quarentena - Volume 2

1. Travessia - Tiago Donoso

2. O Condomínio, a Reitoria, o Castigo - Dédallo Neves

3. Sem título - Antonia Baudouin

4. E as Putas? - Lelê Teles

5. Acordo Nupcial Incerto - Adilson Reis

6. Maria Neves Estela Correa, 56 - Luciana Salazar Salgado

7. Sem Título - Sergio Gustavo

8. O Adubo do Mundo - Carlos Versiani dos Anjos

9. Entre a Frieza dos Números e o Calor da Confusão - Monica Duarte da Silva Gonçalves

10. Sem Título - Laila de Souza Ferreira

11. Amor em Tempos de Coronavírus - Jadson Jesus Meneses Nobre

12. Forçoso Quarentenar Para Viver - Izilda Aparecida Braga

13. O Edital - Andréa Moraes da Costa

14. As esperas - Carlos Alverto Cunha

15. O Operário - Ronaldo Bontempo

16. Ocupação em Quarentena - Estevan de Menezes Palma

17. Silêncio de Morte - Adenildo Lima

18. A Quaresma de Epaminondas Reis - Juan Blanco Prada

19. Parasitismo - Ensaio de Uma Pós-ficção - Ana Elísia da Costa

20. Olor - Oly Cesar Wolf

21. O Condomínio Marquês - Marcella dos Santos Abreu

22. Contágio - Leide Marcia Fuzeto Gameiro

23. Um Produto de Nome Pessoa - Juliana Andrikonis





Contos de Quarentena - Volume 3

1. Vírus - Renata Ferri

2. Santa Rosa - Gustavo Maia

3. 41 Dias - Marcelo S. Pontes

4. Felizmente Tarde Demais - Flavio da Silveira Bruno

5. Desolação Cornífera - Clotilde Amorim

6. Epílogo a Minhas Obras Completas - Alysson Siffert

7. Covid-19 e o Mundo Novo - Laís Amaral Junior

8. As Divindades Sequestradas - Nuno Gonçalves Pereira

9. A Resposta de Tudo - Rafael Tellini

10. O Vírus e o Mundo: Duelo da Década - Gecílio Pereira de Souza

11. De Dentro da Bruma Que Veio da China - Tânia Martins

12. Homem de Gelo - Vinícius Canhoto

13. Sucumbir Para Renascer - Gilmar Rogerio Wendel

14. Isolados - Rafael B. Oliveira Lima

15. Não-Ficção - Marcelo Mendes

16. Enquanto Você Crescia - Sonia Fernandes do Nascimento

17. Os Grilos e os Bêbados - Maria Tigre Gemmal

18. Quarentena dos Sonhos - Ariadeni Silva Santos

19. Quatrocentos Dias - Mauri Dalton Leite Cipresso

20. Conto de Quarentena - Erigutemberg Meneses

21. Fura-filas - José Ozias Siqueira

22. A Comitiva Presidencial e a Estratégia Zumbi - Antonio Rodrigues do Nascimento

23. Um Pesadelo Real - Clovis Pereira Salgado





Avaliação

A avaliação dos contos foi dividida em duas etapas, uma de classificação, que escolheria inicialmente os cinquenta melhores contos, e a segunda que escolheria os três primeiros colocados.

A equipe da primeira fase, formada pelo escritor e editor Sálvio Nienkotter, Kotter Editorial, pelo poeta e romancista Daniel Osieck e pelo poeta e editor Raul Kevin, analisou os textos com base na linguagem (correção e riqueza vocabular); na originalidade e criatividade; na progressão textual e no valor literário. Dado o número expressivo e, acima de tudo, o alto nível das obras, decidiu-se classificar 68 ao invés de 50, mesmo aumentando em meio ponto a linha de corte prevista.

Esses 68 contos classificados foram analisados por um novo júri que contou com Luiz Ruffato, um dos maiores expoentes do conto e do romance nacional contemporâneo, Ricardo Aleixo, provavelmente o poeta mais conhecido e demandado do Brasil e novamente Marcos Pamplona, poeta e roteirista premiado em várias países. O júri foi coordenado por Sálvio Nienkötter, editor da Kotter Editorial.

