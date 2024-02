Judeu, Paulo Coelho rebate ataques de Tabata a Lula por críticas ao genocídio palestino

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O escritor Paulo Coelho foi às redes sociai rebater a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que fez ataques ao presidente Lula por conta das recentes críticas do chefe de Estado brasileiro ao genocídio promovido por Israel na Faixa de Gaza.

As recentes declarações de Lula em Adis Abeba, Etiópia, davam conta que os crimes de guerra cometidos pelo governo de Benjamin Netanyahu são comparáveis aos cometidos pelos nazistas contra o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Sionistas e seus aliados no Brasil passaram a atacar Lula desde então.

continua após o anúncio

"Não ficarei em silêncio quando Israel cometer seus crimes contra os palestinos. E considero que não há nada mais depreciável que usar o sofrimento e martírio deles para tentar justificar a tortura, a brutalização, a demolição de casas que Israel comete diariamente contra os palestinos", disse Coelho em vídeo divulgado nas redes sociais. "Entendeu, Tabata Amaral? Se não entendeu, leia as legendas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: