Tabata Amaral ataca Lula e leva reprimenda de Rogério Correia

247 – A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), da frente ampla que deveria dar suporte ao governo do presidente Lula, atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, neste domingo, ergueu sua voz em defesa da paz mundial e criticou o genocídio promovido por Israel contra o povo palestino. "Lamento profundamente o comentário feito hoje pelo presidente Lula. Comparar a guerra atual ao Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados pelo regime nazista, é errado e irresponsável. Precisamos sim de um cessar-fogo urgente na Palestina e da liberação dos reféns israelenses. O número de vítimas é inaceitável. Mas falas como essas só alimentam com mais ódio essa tragédia e nos afastam de seu fim", disse a deputada.

Imediatamente, ela foi repreendida pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). "Me permita polarizar com você, Tabata. O assassinato diário de crianças e mulheres desarmadas, cercadas como em um campo de concentração, é imperdoável, principalmente ao povo judeu que tanto sofreu nas mãos de Hitler, um populista de ultra direita. Netanyahu, populista de ultra direita, não tinha o direito de expor Israel desta forma", afirmou o deputado de Minas Gerais. Confira:

