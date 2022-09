Paulinho da Viola declara voto em Lula: 'capaz de liderar questões urgentes, como as carências sociais'

O cantor e compositor citou 'demandas do meio-ambiente, o respeito à diversidade, o entendimento da cultura como vocação fundamental do nosso povo' edit

247 - O cantor Paulinho da Viola declarou nesta quinta-feira (29) que votará no candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o artista, o petista é "capaz de liderar questões urgentes, como as inúmeras carências sociais, as demandas do meio-ambiente, o respeito à diversidade, o entendimento da cultura como vocação fundamental do nosso povo".

O compositor afirmou que "um próximo governo liderado por Lula significará o afastamento das ameaças constantes feitas contra a nossa democracia, um bem maior que qualquer partido ou candidato".

Nesta semana declararam voto no ex-presidente artistas como o ator Fabio Assunção, a atriz Paolla Oliveira, os cantores Chico Buarque e Zeca Pagodinho também declararam voto no ex-presidente.

Os cantores Frejat, Paulo Ricardo e o sambista Diogo Nogueira também demonstraram apoio a Lula.

A cantora Pitty e o músico Roger Waters, que fazia parte da banda Pink Floyd, criticaram Jair Bolsonaro (PL), nesta semana.

O cantor e compositor Caetano Veloso fez uma campanha pelo voto útil no ex-presidente Lula. O artista lançou um vídeo com uma campanha intitulada “Tira Gomes”.

Acima de todas essas questões, está a certeza de que um próximo governo liderado por Lula significará o afastamento das ameaças constantes feitas contra a nossa democracia, um bem maior que qualquer partido ou candidato. — Paulinho da Viola (@PaulinhoDaViola) September 29, 2022





