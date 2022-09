Ator Fabio Assunção declara voto em Lula: 'nosso Chefe de Estado está de volta'

Apoie o 247

ICL

247 - O ator Fabio Assunção escreveu nesta quarta-feira (28) no Twitter uma mensagem de apoio ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Faltam 3 dias e 13 horas. Vamos pensar positivo e votar pela nação brasileira. Vote com alegria! Vamos juntos para as urnas. Não deixe de votar. Nosso Chefe de Estado está de volta. Lula no primeiro turno! Vamos na fé e na força!", escreveu o artista no Twitter.

Nesta quarta, a atriz Paolla Oliveira também demonstrou apoio ao ex-presidente.

Faltam 3 dias e 13 horas. Vamos pensar positivo e votar pela nação brasileira. Vote com alegria! Vamos juntos para as urnas. Não deixe de votar. Nosso Chefe de Estado está de volta. LULA no PRIMEIRO TURNO! Vamos na fé e na força! #LulaNoPrimeiroTurno — Fabio Assunção (@FabioAssuncao) September 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.