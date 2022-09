Pitty define Bolsonaro: figura machista, homofóbica, hipócrita e corrupta

Apoie o 247

247 - A cantora Pitty publicou um texto posicionando-se contra o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), em seu Twitter nesta quarta-feira (28). Na publicação, a artista descreve o atual ocupante do Palácio do Planalto como uma "figura antidemocrática, machista, homofóbica, hipócrita e corrupta."

Confira o texto de Pitty contra Jair Bolsonaro:

"2013; fui sentir a temperatura da rua nas chamadas 'jornadas de junho'. comentei sobre o perigo de fechar os olhos e marchar com fascistas na sanha anti-petista que se instalava. Em 2016, postei um monte sobre o golpe.

Desde então, sempre explicitei a opinião de quão absurdo me parecia eleger uma figura antidemocrática, machista, homofóbica - e que depois se confirma hipócrita e corrupta.

Grávida, fui brutalmente atacada pela militância digital de direita (a quem hoje chamam bolsonaristas?), pelas minhas falas sobre feminismo e direitos das mulheres. Inundaram as redes com fotos minhas grávida, memes, ameaças.

Em 2016 eu estava numa gravidez de risco, precisei ficar de repouso e muitos hormônios. Vocês não imaginam o impacto emocional que isso me causou. E eu mantive minha posição.

Quem conhece minha obra, minhas letras e minhas falas sabe o que eu penso. Como me posiciono. Desde 'Máscara', mesmo quando não se entendia, era sobre respeito às diferenças, pela liberdade de ser e existir democraticamente.

Se isso não é se posicionar, não sei o que é. É uma vida dedicada à luta progressista. Não é o momento. Não é a conveniência do momento. Desculpem o longo fio, mas um questionamento aqui outro dia acerca disso aflorou essa reflexão. Beijos, P."

