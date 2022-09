Paulo Ricardo condena uso de sua imagem em campanha de Bolsonaro e declara voto em Lula

Paulo Ricardo ainda fez com o "L" com os dedos de Lula em vídeo publicado nas redes sociais edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após afirmar que é frustrante escolher entre dois ex-presidentes, o cantor Paulo Ricardo declarou o voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nestas eleições e ainda fez com o "L" com os dedos de Lula em vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira (27). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O cantor também aproveitou para se pronunciar sobre um vídeo dele de 2018, que foi editado e que está circulando nas redes sociais. Paulo Ricardo afirma que na época perguntou ao público em quem eles iriam votar, mas o vídeo foi editado de forma a parecer que está apoiando um "determinado candidato" - sem citar nominalmente que foi usado pela campanha de Jair Bolsonaro (PL).

"Na época, eu fiz um vídeo negando veementemente essa interpretação, mas agora eu me sinto obrigado mais uma vez a vir aqui conversar com vocês, esclarecer essa situação de uma vez por todas", disse.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.