Tico Santa Cruz propõe a Ciro que vote em Lula: “sairia gigante”

247 - O cantor Tico Santa Cruz pediu nesta quinta-feira (29) que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) vote no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o artista, o voto do ex-ministro no petista "poderia ser um dos atos mais revolucionários da política brasileira nos últimos anos". "Ciro Gomes sairia gigante de uma eleição extremamente delicada, após buscar um caminho que acabou o deixando isolado".

"Se Ciro mantivesse sua candidatura mas declarasse voto crítico em Lula no 1o turno para liquidar a fatura, em uma tacada ele definiria a vitória no dia 2 de out. Enterraria a narrativa golpista de Bolsonaro, recuperaria o respeito de muita", afirmou.

"Sei Que isso parece romântico demais, utópico e impossível, mas como admirador de Ciro Gomes, seria lindo de ver, daria um orgulho imenso e ainda poderíamos subir a Tag #CiroHeroiNacional sem medo. Nunca tive medo de sonhar. Então.. fica o sonho", acrescentou.

Se Ciro mantivesse sua candidatura mas declarasse voto crítico em Lula no 1o turno p liquidar a fatura, em 1 tacada ele definiria a vitória no dia 2 de out. Enterraria a narrativa golpista de Bolsonaro, recuperaria o respeito de muita gente do campo progressista que se afastou — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 29, 2022

E poderia deixar bem claro - diante de todas as críticas que fez a Lula - de que a partir do dia 1 de janeiro - seria a maior oposição democrática ao Governo - Atuando para colocar em prática seu projeto para o Brasil - nos pontos onde o PT tivesse de ceder por conta das alianças September 29, 2022

O maior plot twist da democracia recente desse país e um gesto de grandeza imensurável.

A sua militância - bastaria dizer que estariam juntos numa cobrança e oposição forte ao próximo - governo - vigilantes, sem perder a independência e responsabilidade com PND. — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 29, 2022

Sei Que isso parece romântico demais, utópico e impossível, mas como admirador de Ciro Gomes, seria lindo de ver, daria um orgulho imenso e ainda poderíamos subir a Tag #CiroHeroiNacional sem medo.

Nunca tive medo de sonhar. Então.. fica o sonho — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 29, 2022

