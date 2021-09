"A economia brasileira hoje vive uma grande depressão", diz Paulo Gala

“É um cenário realmente dramático”, disse o economista à TV 247, relembrando os recentes dados negativos do cenário econômico do País: queda no PIB e desemprego e inflação elevados. Assista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O economista Paulo Gala, em entrevista à TV 247, comentou a “sequência de dados muito ruins” da economia brasileira: “ queda do PIB , de 0,1%, desemprego ainda muito elevado , acima de 14%, e o IPCA-15, que mostra que a inflação corre a 9% ao ano ”.

“É um cenário realmente dramático”, resumiu Gala. “A gente vive uma grande depressão, essa é a grande verdade da economia brasileira”.

O economista destacou a importância da reindustrialização do país no processo de retomada da economia. “Nossa indústria hoje opera com nível de produção 10% inferior ao nível de 2014. Então a gente está falando de sete anos de níveis de produção industrial ainda muito aquém do que a gente tinha em 2014. A gente só vai conseguir reindustrializar o país se o governo entender que ele precisa estimular a indústria, retomar investimento público, como uma maneira de reaquecer a economia brasileira, e sair dessas amarras do teto de gastos”.

PUBLICIDADE

A entrevista também marcou o lançamento da parceria entre o economista, o Brasil 247 e a TV 247, que agora passam a apoiar o Clube de Economia de Paulo Gala, um espaço onde são disponibilizadas análises diárias sobre a economia do Brasil e do mundo. “O que eu faço nesse clube é colocar as análises, as explicações e os dados que eu uso para os investimentos e para as consultorias que eu faço. Eu pego essas análises e coloco nesse clube , que é um espaço fechado. É como se fosse um ‘morning call’, um ‘call’ diário sobre o que está acontecendo, mas feito para quem não é economista, para quem não conhece de economia e de finanças”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE