Bolsonaro ataca governadores e prefeitos como culpados pela alta da inflação

A inflação disparou no Brasil em julho. O acumulado é de quase 9% em 12 meses, nível mais alto para o mês em quase 20 anos

247 - Em mais uma demonstração da deterioração da situação econômica do país, a inflação disparou, fruto do fracasso da gestão econômica de seu governo a cargo do ministro Paulo Guedes. O acumulado é de quase 9% em 12 meses, nível mais alto para o mês em quase 20 anos.

Mas Jair Bolsonaro se eximiu nesta quinta-feira (12) da responsabilidade e culpou os governadores e prefeitos.

Bolsonaro voltou a atacar gestores locais por terem adotado a política do isolamento social como instrumento de prevenção à disseminação da Covid-19. Segundo ele, isso prejudicou a economia e consequentemente teve reflexos na inflação.

A inflação oficial brasileira acelerou com força em julho e atingiu o nível mais alto para o mês em quase 20 anos, ainda sob intensa pressão dos preços da energia elétrica e levando a taxa acumulada em 12 meses a encostar em 9%, enquanto o Banco Central intensifica o aperto monetário, informa a Folha de S.Paulo.



