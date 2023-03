Com política de preços que dolarizou a gasolina, Petrobrás lucrou R$ 188 bilhões em 2022, o maior já registrado

O resultado ficou 76,6% maior em comparação com os resultados de 2021. A política de preços da estatal é tema central em debates na área econômica do governo edit

247 - A Petrobrás informou nesta quarta-feira (1) que registrou lucro líquido de R$ 188,3 bilhões em 2022, o maior da história da empresa. O resultado ficou 76,6% acima dos R$ 106,668 bilhões em 2021, que até então era o maior já registrado. A informação foi publicada pelo portal G1.

Um dos motivos para o alcance do valor foi a política de preços que dolarizou a gasolina, com o chamado Preço de Paridade de Importação (PPI). De acordo com esta proposta, aprovada no governo Michel Temer (MDB) e apoiada por Jair Bolsonaro (PL), o Brasil exporta petróleo e importa derivados, mesmo tendo refinarias e o pré-sal.

Políticos e militantes da direita defenderam o PPI sob o argumento de que a Petrobrás estava em crise econômica. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer reverter a política de preços e não deixá-la variar de acordo com as mudanças do dólar, mas sim com outros fatores que dizem respeito ao governo federal.

Sobre o resultado de 2022, o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobrás, Rodrigo Araujo Alves, afirmou que a petroleira alcançou "recordes superlativos", resultado de "diversas ações gerenciais relevantes tomadas ao longo dos últimos anos, uma vez que o preço do petróleo já esteve em patamares similares aos de 2022, sem que os mesmos resultados fossem observados".

No quarto trimestre de 2022, o lucro da estatal foi de R$ 43,341 bilhões, uma diminuição de 6% na comparação com os três meses anteriores.

