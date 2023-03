Alta da gasolina nos postos supera a previsão do governo

No caso do etanol, o imposto representou um aumento de R$ 0,02 por litro, enquanto na bomba o reajuste chegou a até R$ 0,20 edit

247 - No primeiro dia da volta da incidência de impostos sobre combustíveis, o aumento de preço da gasolina na bomba chegou a R$ 0,60 nesta quarta-feira (1), quase o dobro dos R$ 0,34 estimados pelo governo federal. No caso do etanol, o imposto representou um aumento de R$ 0,02 por litro, a alta chegou a até R$ 0,20.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, em postos de norte a sul do Rio de Janeiro, o maior reajuste nos preços da gasolina ocorreu em um posto na Lagoa, Zona Sul da cidade. O valor do litro aumentou de R$ 5,29 para R$ 5,89, uma diferença 77% maior do que a esperada pela equipe econômica.

O governo federal anunciou a volta de impostos federais e, para evitar um reajuste muito alto, a Petrobrás anunciou a redução de 3,92% no preço da gasolina. A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (28) que vai criar um imposto temporário sobre a exportação de petróleo cru para que a taxação sobre o combustível não seja completamente repassada ao consumidor.

