Consumidores denunciam aumento injustificado no preço de combustíveis

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Marcelo Auler afirmou nesta segunda-feira (2), no programa Boa Noite 247, que brasileiros estão denunciando um aumento injustificado no preço de combustíveis, mesmo após o governo Luiz Inácio Lula da Silva anunciar o adiamento até 31 de dezembro de 2023 da redução a zero das alíquotas da contribuição para PIS/Cofins sobre os produtos.

"Denunciem ao Procon de suas cidades. É fraude, é golpe, estão especulando em cima. Não houve mudança, nem de tributação, nem do preço da Petrobrás para justificar o aumento nos postos de gasolina", disse o colunista.

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula quer esperar a posse da nova diretoria da Petrobrás para colocar em prática alguma medida sobre combustíveis.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) classificou como insuficiente a diminuição no preço do querosene de avião. O preço das passagens aéreas não deve cair, informou a entidade.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.