"Crédito com 13,75% de juros não tem cabimento", diz Luiza Trajano

Megaempresária teme as consequências da manutenção da política monetária

247 - A megaempresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, fez novamente fortes críticas à taxa de juros aplicada pelo Banco Central, falando à coluna de Chico Alves, no portal UOL.

Na última quarta-feira (22), o BC, comandado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, decidiu manter a taxa Selic em 13,75%, que garante ao País a posição número 1 no mundo em termos de juros reais. O governo Lula vê a taxa como restritiva aos investimentos necessários para recolocar o País de volta nos trilhos do crescimento econômico.

"Não existe justificativa para termos a taxa de juros mais alta do mundo em um momento em que a inflação está controlada e a economia do país precisa crescer", disse Trajano à coluna.

Ela teme as consequências da manutenção da política monetária: "Essa postura só faz diminuir o crédito e inibir o consumo, o que só gera mais desemprego em todos os setores da economia".

"Um país como nosso vive de renda e de crédito, a renda vem do emprego e o emprego vem da venda. O crédito com 13,75% não tem cabimento, ninguém pode comprar produto a prazo", reclamou Luiza. "Se sabe que o brasileiro, a maioria dele, para poder ter o produto tem que comprar a prazo. Tem que baixar".

