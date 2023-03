Luiza Trajano apoia Lula no embate contra o BC: "juros altos atrapalham"

Apoie o 247

247 - A megaempresária Luiz Trajano, dona do Magalu, saiu em defesa do presidente Lula no embate com o Banco Central, comandado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto e que mantém os juros reais mais elevados do planeta.

Falando ao podcast 2+1, d'O Globo e da rádio CBN, Trajano avaliou que o "mercado" tem, sim, interesse no desenvolvimento da economia e que o governo não fará nenhuma loucura fiscal. Segundo ela, todos sabem que os juros elevados não ajudam a economia a crescer.

"O que eu espero é que tenha um cuidado com o fiscal. Se vai chamar âncora ou outra coisa, eu não sei. Pelo o que eu já analisei de outros governos do Lula, ele não vai ter um déficit público, porque ele não é doido. Não está sendo um assunto tão forte no nosso meio. Todo mundo está preocupado é com a falta de mercado, de venda, e sabe que juros altos são o primeiro fator para atrapalhar isso", disse ela na conversa com os apresentadores Vera Magalhães e Carlos Andreazza.

"Se não tem consumo, não entendo ter um juro que saiu de 2%, 3%, e foi para 12%, 13%. ‘Ah, mas e os gastos públicos?’. Tá bom, mas se você não tiver arrecadação, você também não tem como pagar os gastos. A arrecadação vem das vendas que geram imposto. Então, na realidade, a gente não entende essa taxa de juros. Não conversei com o Banco Central, mas tomara que ele dê sinais que vai baixar os juros", reforçou.

"Eu não acredito que ele [Lula] vai mexer no déficit público, porque ele sempre levou isso muito certo. E ele quer emprego, quer desenvolvimento, e eu acho que é isso o que o mercado quer. Nenhuma atitude foi tomada [pelo governo] para poder ter essa paúra. Quando a gente conversa com os empresários, eles estão até mais dispostos a dialogar, entendendo mais o que está sendo feito. Na minha área eu não vejo tanto desespero para falar ‘não vai dar certo’".

