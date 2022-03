Em conversa com novo presidente da Petrobrás, Bolsonaro promete privatizar a empresa

Em um diálogo com o novo presidente da Petrobrás, Adriano Pires, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro afirmou que a empresa lhe dá "muita dor de cabeça" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) conversou com o novo presidente da Petrobrás, Adriano Pires, e prometeu privatizar a estatal caso seja reeleito. Em um diálogo com o dirigente e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro afirmou que a empresa lhe dá "muita dor de cabeça". A informação foi publicada pela coluna de Tales Faria.

O governo federal anunciou nessa segunda o nome do novo presidente da Petrobrás. Adriano Pires já havia defendido a privatização da empresa como forma de evitar aumentos abusivos nos preços dos combustíveis sob o argumento de que a estatal enfrenta "desequilíbrio concorrencial, insegurança para realização de investimentos no setor e aumento da dificuldade para o avanço do importante programa de desinvestimento nas refinarias".

No dia 10 de março, a Petrobrás anunciou uma alta de 18,77% na gasolina e de quase 25% no óleo diesel, gerando uma insatisfação generalizada no governo e no Congresso.

