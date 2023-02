Guru da Faria Lima diz que foi vítima de fraude nas Americanas

Apoie o 247

247 - O diretor-executivo da gestora de investimentos Verde Asset, Luis Stuhlberger, disse que foi vítima de fraude. Ele comentou as dívidas de R$ 43 bilhões a R$ 47 bilhões das Lojas Americanas, que sofreu um calote dos empresários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles - juntos, eles três possuem cerca de 31% das ações da gigante do varejo.

"Fomos vítimas de uma fraude. Há quanto tempo ela existe, quem foram os principais responsáveis e beneficiários, é assunto que será amplamente discutido e explorado no Judiciário”, escreveu a gestora Verde Asset, de acordo com informações publicadas pela Bloomberg. "Estávamos falando de uma companhia com longo histórico, controlado por três acionistas considerados (até então) os melhores gestores de negócios do país, e com balanços auditados por uma das principais empresas do setor".

A Verde Asset tinha debêntures das Lojas Americanas. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas que tenham capital aberto na Bolsa de Valores. É como se o investidor emprestasse dinheiro em troca de rendimento futuro.

As Lojas Americanas entraram em recuperação judicial no mês passado. Investidores da companhia, representados pelo Instituto Brasileiro de Ativismo Societário e Governança (Ibrasg) entraram com uma ação na Justiça de São Paulo contra a empresa de auditoria PwC, responsável por fiscalizar os balanços da gigante varejista.

