"Crescemos bem mais do que o previsto e vamos continuar trabalhando", diz Lula após divulgação do PIB de 2023

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) celebrou pelo X, antigo Twitter, o resultado do PIB do Brasil em 2023, divulgado nesta sexta-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A economia brasileira cresceu no ano passado 2,9%, resultado que é mais que o triplo do projetado por analistas do mercado financeiro no início do período.

"O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos", publicou Lula. >>> Fazenda celebra resultado do PIB, vê recuperação da indústria e aposta em 1º trimestre forte em 2024

continua após o anúncio

Destaca-se no resultado de 2023 o notável crescimento da atividade agropecuária, registrando um aumento de 15,1% em relação a 2022, exercendo uma influência significativa no desempenho geral. Além disso, observa-se um crescimento na indústria e nos serviços.

O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos. continua após o anúncio March 1, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: