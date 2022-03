Lula diz que papel da Petrobrás é investir no desenvolvimento do Brasil e critica destruição da empresa

"No meu governo, ela foi transformada na segunda empresa de petróleo do mundo. Hoje a gasolina chega a preço de dólar para o povo", afirmou o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) usou o Twitter nesta quinta-feira (17) para criticar o que chamou de 'destruição' da Petrobrás, lembrando da função da empresa de 'investir no desenvolvimento do país'.

O petista destacou que em seu governo a Petrobrás se tornou a segunda maior empresa de petróleo do mundo, mas era 'mais que isso'. "A Petrobrás é uma empresa de petróleo, de óleo, de gás, mas também é uma empresa que investe no desenvolvimento do país. No meu governo, ela foi transformada na segunda empresa de petróleo do mundo. Nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo. Quando nós descobrimos o pré-sal, fizemos uma regulamentação, para que a Petrobrás tivesse dinheiro para continuar fazendo investimentos na construção de sonda, navios, plataformas. E foi o momento de ouro porque a Petrobras era mais que uma empresa de petróleo".

O ex-presidente apontou como consequência direta do desmonte da empresa a alta dos combustíveis. Atualmente, alguns postos no Brasil já vendem o litro da gasolina por R$ 10. "A Petrobrás é essencial para o desenvolvimento brasileiro. Mas o que eles fizeram? Começaram a destruir a Petrobrás. E hoje nós temos 392 empresas importando gasolina a preço de dólar, e essa gasolina chega a preço de dólar para o povo brasileiro".

