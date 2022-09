Mercado brasileiro se descola do exterior e sobe forte com efeito Meirelles

Apoie o 247

ICL

247 com Infomoney - O Ibovespa está operando em forte alta nesta segunda-feira (19), disparando até os 111 mil pontos, na contramão das bolsas no exterior. Por volta de 15h, o índice Ibovespa registrava alta de 2,01%. Já o dólar recua cerca de 1,5%, a R$ 5,18, enquanto os juros futuros também cedem.

Movimentos ocorrem no mesmo dia da oficialização do apoio de Henrique Meirelles, ex-presidente do BC, à candidatura do ex-presidente Lula.

>>> Henrique Meirelles, referência para o mercado financeiro, fecha com Lula e reforça chance de vitória no primeiro turno

Segundo o banco Morgan Stanley, o fato do MEC criar um grupo de trabalho para propor soluções regulatórios em 180 dias para os cursos a distância (EAD) em Direito, Psicologia, Odontologia e Enfermagem, é positivo para o setor de educação. Isso poderá evitar uma migração excessiva para o ensino a distância, preservando até certo ponto as operações presenciais e os preços de mercado. Declarações do líder das pesquisas, Lula (PT), de que vai reforçar ações como FIES e Prouni, também contribuem para alta de hoje no setor.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.