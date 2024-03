Paulo Gala explica como a economia brasileira decolou em 2023

Apoie o 247

247 - Professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) em São Paulo e Economista-Chefe do Banco Master, Paulo Gala fez uma longa postagem neste sábado (2) no X, antigo Twitter, para explicar por que 2023 "terminou surpreendendo os pessimistas" e as razões pelas quais "a economia brasileira ficou bem posicionada". O ano passado surpreendeu analistas econômicos e agentes do mercado financeiro com um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro três vezes superior ao previsto no início do período. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (1), a economia do país encerrou o ano alcançando a marca de R$ 10,9 trilhões, representando um crescimento de 2,9%. Com o resultado, o Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo.

Abaixo, veja as razões apontadas pelo especialista:

O Brasil está bombando no setor externo - nossa balança comercial teve superávit recorde de US$ 8,8 bi em novembro; Dólar em queda - no acumulado do ano de 2023 a moeda americana recuou 8,64%; Desemprego - desemprego no Brasil caiu a 7,9% mínima desde 2014; O aumento do emprego não está pressionando os custos de produção - massa salarial batendo a máxima da série histórica; salário com maior poder de compra; Inflação em queda; PIB - a despeito de algumas análises do início do ano que apontavam crescimento de apenas 0,5%, o PIB cresceu 2,9% em 2023; Posição Estratégica - Brasil está no seleto grupo de países que tem simultaneamente: PIB maior do que US$1 trilhão; mais de 30 milhões de hectares de área agrícola; mais do que 80 milhões de pessoas morando em cidades; Indústria extrativa poderosa - o Brasil é a meca da transição energética do mundo; tem a matriz energética mais limpa e praticamente todos minérios necessários para se fazer, baterias elétricas, aço verde e fertilizantes limpos; S&P melhorou a nota de risco do Brasil de BB- para BB - é a primeira vez que essa nota é alterada em 12 anos; Alta recorde na Bovespa - a Bolsa atingiu 134 mil pontos com alta de 4,87% no mês e expressivos 21,69% no ano; Selic projetada em 9%, tanto na curva quanto no Focus.

7. Posição Estratégica



Brasil está no seleto grupo de países que tem simultaneamente:



• PIB maior do que U$1 trilhão

• mais de 30mn de ha de área agrícola

9. S&P Melhorou a Nota de Risco do Brasil de BB- para BB



